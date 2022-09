So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Der Herbst naht mit Riesenschritten. Bei vielen Menschen führt dies auch zu einer allmählichen Umstellung der Essgewohnheiten. An den zunehmend kühler werdenden Abenden darf es mal wieder etwas deftiger sein. Bestimmt gibt es noch ein leicht wehmütiges „Abgrillen“ im Garten – wohlwissend, dass es dann voraussichtlich das letzte Mal in diesem Jahr war. Da traf es sich gut, dass ich mich neulich mal wieder bekochen lassen durfte. Und tatsächlich war was Deftiges angekündigt: Kohlrouladen.

Ist das wirklich „deutsch“? Das klingt nicht nur deftig, sondern auch sehr deutsch. Gerichte wie Kohlrouladen werden gerne spontan eher negativ mit Piefigkeit, übelriechenden Küchendüften und Omas Sonntagsessen assoziiert. Kohl klingt – vor allem, wenn es sich um nicht gerade hippe Sorten handelt – irgendwie nach Mangelzeiten oder gar Kriegswintern. Und dass die Füllung besagter Kohlrouladen hauptsächlich aus Hackfleisch und alten Brötchen besteht, macht den Gedanken an dieses Essen für viele auch nicht unbedingt anziehender.