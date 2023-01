So erreichen Sie Axel Brüggemann:

Axel Brüggemann ist Musikjournalist und lebt in Bremen. Zuletzt erschien der von ihm herausgegebene Band „Wie Krach zur Musik wird“ (Beltz&Gelberg-Verlag)

Der Wandel findet langsam statt, und 2023 ist – gerade in der klassischen Musik – ein Jahr der Transformation. Das Alte ist noch irgendwie da, aber das Neue hat bereits an die Tür geklopft. Noch darf es allerdings nicht eintreten. Vielleicht steht die Staatsoper Unter den Linden in Berlin symbolisch für diesen Moment der grundlegenden Veränderung.

Nach den ersten Anzeichen seiner Erkrankung versucht Dirigentenlegende Daniel Barenboim seit einigen Monaten, die eigene Nachfolge zu organisieren. Dabei setzt er ausgerechnet auf einen Kollegen, mit dem ihn lange eine herrliche Rivalität verbunden hat. Auf die Frage „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer dirigiert den besten Wagner im Land?“, hörte Barenboim lange die Antwort: „Du, lieber Daniel, dirigierst den besten Wagner im Land, nur einer, der Thielemann, hinter den sächsischen Bergen bei den Staatskapell-Zwergen dirigiert noch besser als du.“