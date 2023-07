Was für ein Geburtstagsgeschenk. An seinem 64. Geburtstag wurde Kevin Spacey, berühmt vor allem durch seine Hauptrolle in der Netflix-Serie „House of Cards“, in allem Anklagepunkten freigesprochen. Dass das Urteil nicht einhellig sein würde, wurde relativ bald klar. Richter Mark Wall musste erst das von englischen Gerichtsvorsitzenden favorisierte Einstimmigkeitsprinzip aufheben. Und so hieß es schließlich: neunmal nicht schuldig, in allen neun ihm zur Last gelegten Delikten gegen vier Männer.

Interessanter als das letztliche Urteil war das Zustandekommen des Prozesses. Denn als die englische Kronanwaltschaft nach langem Zögern im Mai vergangenen Jahres tatsächlich Anklage gegen Spacey erhob, ließ der Schauspieler umgehend mitteilen, dass er sich dem Verfahren stellen würde.