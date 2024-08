René Schlott, geboren in Mühlhausen/Thüringen, ist Historiker und Publizist in Berlin.

Kathrin Schmidt wird wieder eingeladen. Die 1958 in Gotha geborene Schriftstellerin war Anfang Juli beim Poesiefestival Berlin zu hören. Ende August ist sie zu Gast in einer Gesprächsreihe des Pen Berlin in Eisenach. Und zum 100. Todestag von Franz Kafka sprach sie kürzlich an der Berliner Akademie der Künste im Rahmen einer prominent besetzten Konferenz.

Und doch hat sich zwischen der Trägerin des renommierten Deutschen Buchpreises und dem deutschen Literaturbetrieb ein Riss aufgetan. Lange wurde Schmidt gemieden. Als sie 2021 Dresdner Stadtschreiberin wurde, ging ein Aufschrei durch die Feuilletons über die „abgedriftete“ Autorin. Im gesamten Jahr 2023 hatte Schmidt nur eine einzige öffentliche Lesung. Der Sammelband, in dem ihr letzter Artikel („Die Politik der Angst und die Poesie der Furchtlosigkeit“) erschien, wurde nach wenigen Monaten vom Markt genommen.