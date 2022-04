Nein, Kriege sind immer ungerecht. Manche Kriege sind dennoch legitim, da es gute moralische Gründe für sie gibt. Man darf dabei nur nicht vergessen, dass man immer schuldig wird, wenn man eine Waffe hebt. Auch der gerechteste Verteidiger einer noch so gerechten Sache ist ein Schuldiger. Und er ist gut beraten, sich ab und zu daran zu erinnern. Sonst läuft er nämlich Gefahr, die Welt einzuteilen in gut und böse, in hell und dunkel, in gerecht und ungerecht.