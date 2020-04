Nein, heute ist nicht Ostersamstag. Der ist in einer Woche. Heute ist Karsamstag, der Tag der Grabesruhe – der unheimlichste aller christlichen Gedenktage. Die Kirchen sind von jedem Schmuck und Zierrat leergeräumt. Die Glocken schweigen. In den katholischen Gotteshäusern steht der Tabernakel offen, in dem sonst die Kommunion aufbewahrt wird. Keine Messe wird gefeiert. Allenfalls Trauermetten erklingen in Kathedralen oder Klöstern.

Weltlichen Christen bringt der Samstag der Karwoche einigermaßen in Verlegenheit. Karfreitag, das ist der Tag der Bach-Passionen, der Stille, der Besinnung. Ostern ist das Fest des wieder anhebenden Lebens, des Neubeginns, symbolisiert durch Familienfeiern, festliches Essen und Ostereier. Aber für was bitteschön steht Karsamstag?

