Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Veronika Wetzel:

Veronika Wetzel studiert Internationale Beziehungen in Regensburg und ist Stipendiatin der Hanns-Seidel-Stiftung. Zuvor machte sie ein Volontariat bei der katholischen Zeitung „Die Tagespost“.

Die Gemüter sind erhitzt: „Der Theaterpädagoge, der in der ARD-­Sendung #Die100 für mehr Schulden ist, sitzt im Kreisverbandsvorstand der Grünen Nienburg“, ist am 25. November auf der Social-Media-Plattform X zu lesen. Was wie eine banale Feststellung klingen mag, entwickelt sich binnen Stunden zum Tweet des Tages. Bis heute ist die Nachricht diejenige mit den meisten „Gefällt mir“-Angaben auf dem viel besuchten Account „ÖRR Blog“ auf X.

Hinter dem Account steckt der 22-jährige Jonas Müller. Ein ganz normaler junger Mann mit ganz normalen Hobbys. Müller studiert, schaut Fußball und nimmt ansonsten auch mal gerne an dem ein oder anderen Grillfest in seiner Heimatgemeinde teil. Zu unserem Treffen trägt er eine schwarze Brille, ein mintgrünes T-Shirt, einen leichten Bart. Einer wie viele, könnte man meinen. Ein ziemlich unscheinbarer Typ.