Feministinnen können sich nun auf den Cass-Review stützen, der im Vereinten Königreich hohe Wellen schlägt. Er ist ein vom Nationalen Gesundheitsdienst in Auftrag gegebener Prüfungsbericht über die Behandlung von Geschlechtsinkongruenz von Kindern und Jugendlichen, der am 10. April in England veröffentlicht wurde. Eine Kernerkenntnis: „Für die meisten jungen Menschen ist ein medizinischer Weg nicht der beste, um mit ihrem geschlechtsbedingten Leiden umzugehen.“ Der Bericht attestiert eine schlechte Datenlage, etwa hinsichtlich des Einflusses von Pubertätsblockern auf Genderdysphorie oder die mentale und psychische Gesundheit, aber auch was die Wirkung der Vergabe geschlechtsverändernder Hormone an unter 18-Jährige angeht.