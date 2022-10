Am besten ist’s doch, man entwickelt sich gar nicht. Bleibt klein, schmächtig und frei von Wünschen. Wie viele Märchen handeln von derlei Entwicklungshemmnissen in der Adoleszenz. Man denke doch nur mal an Schneewittchen. Eine Regression, bergauf, bergab – sieben Mal bis ins schützende Kinderland der kleinen Zwerge. Und das alles wohl nur, weil ihr des Vaters zweite Ehefrau nicht den für Teenager so dringend benötigten Raum zur Entfaltung gelassen hat. Und wie viele sind am Ende wohl wie Schneewittchen? Wie viele Mythen erzählen von kleinen Helden ohne gültige Reisepässe und von Wichten und Gnomen, denen das Wachstum zur vollen Größe versagt ist? So viele Namen das Böse im Märchen besitzt, so viele Arten der Pubertätsblockung scheint es zu geben.

Früher, da hießen die Hemmstoffe eben Hexe, Stiefmutter, Rumpelstilzchen und waren eher von neurotischer Art und Gestalt. Jetzt aber lauten ihre Namen Zoladex, Profact oder Decapeptyl. Und wer dahinter die Namen verwunschener Frösche oder Drachen vermutet, der irrt gewaltig. Vielmehr handelt es sich hierbei um die handelsüblichen Bezeichnungen sogenannter Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga – Medikamente, die zur Absenkung des Testosteron- oder Östrogen-Spiegels Verwendung finden und die in der Regel bei Patienten mit nicht operablen Prostata- oder Brustkrebs eingesetzt werden. Man kann sie allerdings auch nutzen, um mit ihnen die sexuelle Reifung von Jungen und Mädchen zu stoppen – zumindest für eine kurze Weile. Solche Pubertätsblocker sind hormonähnliche Substanzen, die unmittelbar im Gehirn wirken und die indirekt auf die Produktion von Sexualhormonen einwirken.