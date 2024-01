Unter Putin verkam die Geschichtswissenschaft zur Apologetik einer revisionistischen Machtpolitik. Der Kreml leugnet die Existenz des geheimen Zusatzprotokolls zum Hitler-Stalin-Pakt von 1938, in dem Deutschland und die Sowjetunion ihre Interessensphären in Osteuropa absteckten. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hielten sich beide Diktatoren an den Fahrplan der Eroberungen. Gäbe Russland die Verstrickung in den Kriegsausbruch zu, fiele die Legende vom Großen Vaterländischen Krieg, in dem das Gute das Böse besiegte, in sich zusammen.