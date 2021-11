Doch Corona hat den Widerstandsgeist, auch den Trotz, endgültig in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft getragen. Wahrscheinlich gibt es kaum jemanden in diesem Land, der nicht jemanden kennt, der sich nicht impfen lassen möchte, der den Vakzinen misstraut, dem der ganze autoritäre Gestus nicht passt oder der schon von Anfang an die Maßnahmen gegen die Pandemie aus irgendwelchen Gründen für überzogen oder gar politisch inszeniert hielt.