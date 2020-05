Bernd Stegemann ist Dramaturg am Berliner Ensemble und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Er ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Die Moralfalle – Für eine Befreiung linker Politik“, Berlin 2018, Matthes & Seitz.

Jede Zeit hat die Komiker, die sie verdient. Das dritte Reich und die fünfziger Jahre hatten Heinz Rühmann, der mit ewig belegter Stimme die Sorgen und Hoffnungen der kleinen Leute zum Klingen brachte. Das grundsätzliche Einverständnis mit der Schlechtigkeit der Welt zeigte sich in der leicht klagenden aber dennoch immer zuversichtlichen Sprechmelodie, für die er berühmt war. In jedem Satz wurden tapfer die Zähne zusammengebissen, und mit einem wehmütigen Schalk im Augenwinkel die Zuschauer mit ins schwankende Boot einer unsicheren Existenz geholt. Affirmation einer schlechten Zeit auf artistisch hohem Niveau.

Wir Menschen der Spätmoderne haben es vergleichsweise besser und schlechter zugleich. Der Rühmann unserer Tage, an dem das ZDF über alle Quotentiefen hinweg eisern festhält, ist nicht mehr die Stimme des kleinen Mannes und der kleinen Frau, sondern er ist der Vorsprecher aller moralisch bewegten Studenten und Studentinnen. Unser Rühmann heißt Jan Böhmermann. Das Kennzeichen des ewigen Schülersprechers ist sein eigenes Lachen und die vorgeführte Ambitionslosigkeit, noch irgendetwas können zu wollen.

Reinkarnation von Timm Thaler

Wer in den 1970er Jahren sozialisiert wurde, erinnert sich noch mit etwas Wehmut an die Geschichte von Timm Thaler. Das war der Junge, der ein so bezauberndes Lachen hatte, dass ein böser alter Mann es ihm abkaufen wollte. Und man ahnte schon als Kind, war das Lachen einmal weg, so ging es mit Timm unaufhaltsam bergab. Hat man das fehlende Lachen von Timm Thaler im Ohr, so klingt das Lachen von Jan Böhmermann, als wäre er eine späte Reinkarnation des armen Timm, der es irgendwie geschafft hat, sich ein neues Lachen zurückzukaufen. Sei es durch eine aufwändige Operation oder eine geschickte Simulation am Computer, das Lachen ist wieder da, und klingt seitdem wie eine Mahnung, dass eine verkaufte Seele für alle Zeiten heimatlos durch die Welt streifen muss. Denn zurückbekommen hat der Timm Böhmermann ein Lachen, so hart und meckernd, wie das eines Wehrmachtssoldaten in Stalingrad, und so entsetzt auftrumpfend wie von einem bekoksten Broker in der CoronaBaisse.

Diese eigentlich interessanten, existentiellen Ausnahmezustände sind dem Polizistensohn jedoch nicht nur zutiefst suspekt, sondern vor allem völlig unbekannt. So liefert er zuverlässig die ironische Version seines herzlosen Gelächters. Und damit ist man beim Fundament der Böhmermannschen Unterhaltungsanstrengungen angelangt. Die Ironie ist Anfang und Ende aller seiner Bemühungen. Und das schlichte Zeichen, mit dem er signalisiert, dass hier, Achtung, gerade etwas ironisch gemeint ist, ist der kokette Kamerablick und das seltsam seelenlose Lachen.

Grobschlächtige Form der Ironie

Wer bei Ironie an die feinen Satzkonstruktionen eines Thomas Mann denkt oder die zarten Pointen eines Loriot, wird dieser grobschlächtigen Form der Ironie wenig abgewinnen können. Wenn bei Loriot die Pedanterie des verklemmten Bürgers zugleich zelebriert und bloßgestellt wird, so wird bei Böhmermann in mechanischer Stupidität einfach um alles eine ironische Klammer gemacht. Man kennt die Zeitgenossen, die kaum einen Satz beenden können, ohne dass sie darin die Finger zu den pantomimischen Anführungszeichen erhoben haben. Sie möchten etwas sagen, möchten aber auf keinen Fall dafür verantwortlich gemacht werden.

Der spätmoderne Mensch sieht sich offensichtlich von unzähligen Fallen umstellt, in die er hineinstürzen könnte, wenn man ihn einmal mit einer Aussage dingfest machen könnte. So wird aus der Ironie, die einst ein Mittel der intellektuellen Annäherung und subtilen Kritik war, ein Schutzschild, hinter dem sich die Ängstlichen und Nassforschen sammeln. Würden sie es bei dieser sorgenvollen Kommunikation bewenden lassen, so möchte man ihnen helfend die Hand reichen und vergewissern, dass man heute eine eigene Meinung haben darf. Doch die 63 Prozent, die in einer Umfrage zugaben, Angst zu haben, diese zu äußern, bilden inzwischen eine verschreckte Mehrheit.

Angst vor der eigenen Pointe

Die Dialektik der Böhmermannschen Ironie besteht nun darin, dass sie die Angst vor der eigenen Pointe zur Methode erklärt hat, und zugleich dafür sorgt, dass die Angst vor dem falschen Zungenschlag immer mehr zunimmt. Zum einen wird durch das reflexhafte eigene Lachen jeder langweilige Satz mit dem Signal versehen: Hier ist es lustig. Zum anderen soll sich durch die Anführungszeichen der Ironie wirklich niemand mehr durch irgendeinen Witz gekränkt fühlen. Denn das größte Problem für den Komiker unserer Tage besteht darin, dass Pointen eine Zuspitzung brauchen, und dass genau diese Zuspitzung von immer mehr Menschen als Kränkung empfunden wird. Was bleibt dem Komiker also übrig, als auf die Pointe zu verzichten, und sie durch eigenes Lachen zu ersetzen? Affirmation einer schwierigen Zeit auf bescheidenem Niveau.

