So erreichen Sie Ulrike Moser:

Ulrike Moser ist Historikerin, Journalistin und Autorin. Sie lebt in Berlin.

Da ist dieses Foto, tausendfach abgedruckt: Sophie Scholl, konzentriert und sehr ernst, in Strickjacke und mit Margeritenblüte in der Hand, zwischen Christoph Probst und ihrem Bruder Hans am Münchner Ostbahnhof.

Da sind all die anderen Bilder. Sophie im Profil, die Augen gesenkt, das Haar fällt ihr ein wenig ins Gesicht. Ihr Gesicht von vorne, die großen dunklen Augen, ihr fein geschwungener Mund. Fotos, die längst zu deutschen Andachtsbildern, die ikonisch geworden sind. Wie Sophie Scholl selbst.