Das Bullshit-Bingo um den Termin für die vorgezogenen Neuwahlen ist beendet. Am 23. Februar – rund 7 Monate vor dem turnusgemäßen Termin – dürfen die Wahlberechtigten an die Urne schreiten. In den Parteizentralen werden die Phrasendreschmaschinen angeworfen, wobei die Wahlbürger wohl mehrheitlich wissen, dass die dann präsentierten Programme nicht das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Am Mittwoch gab es im Bundestag schon mal großes Dampfplauder-Kino der führenden Protagonisten. Politische Gestaltung seitens einer Regierung wird es in den nächsten 4-5 Monaten nicht geben, was angesichts der allgemeinen Lage eigentlich unfassbar ist.

Die Medien werden ebenfalls bald auf Wahlkampfmodus schalten, aber ob sich so etwas wie echte Spannung produzieren lässt, ist fraglich. Der nächste Kanzler wird Friedrich Merz heißen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit der SPD koalieren. Spannend wird allenfalls, wer in der nächsten parlamentarischen Repräsentationsrunde überhaupt noch mitspielen darf. Mit Sicherheit CDU, CSU, SPD, Grüne und AfD, mit großer Wahrscheinlichkeit das BSW. Eine Zitterpartie könnte es für die FDP werden, und die LINKE hat kaum realistische Chancen erneut in den Bundestag einzuziehen.