Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Wir können nicht länger auf einer Plattform bleiben, die so wichtige Werte wie Respekt, Demokratie und Wahrheit nicht unterstützt“, schreibt die Organisation Germanwatch, laut Selbstverständnis eine „unabhängige Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisation“, auf der Plattform X. Auf jener Plattform also, von der man sich jetzt „im Bündnis mit 46 weiteren Organisationen verabschieden“ will. Aber nicht, ohne darum den üblichen Bohei zu machen.

Wirklich verabschieden möchte man sich aber auch wieder nicht, was bedeuten würde, die Plattform tatsächlich zu verlassen. Stattdessen will man die eigenen Accounts „stilllegen“, damit sie nicht „gekapert“ werden – und zurückkehren, sobald Elon Musk endlich einsieht, dass nicht er als Besitzer respektive das Unternehmen hinter der Plattform die Regeln dieser Plattform machen sollte. Sondern Organisationen wie Ärzte der Welt, Demeter, das Institut für Ökonomie und Ökumene sowie das Greifswald Moor Centrum, die sich ebenfalls am „eXit“ beteiligen.