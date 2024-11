Wenn man das Gefühl hat, dass das alles kaum noch auszuhalten ist, wird es wohl höchste Zeit, mal innezuhalten. Ich habe schlicht keine Lust mehr, mich Tag für Tag kopfschüttelnd bis wutschnaubend an dem ganzen Unfug und Irrsinn abzuarbeiten, der einem hier so geboten wird. Wenn etwa die Stammesführer der aktuellen Bundesregierung getrennte Showveranstaltungen durchführen, um vermeintlich die dümpelnde Wirtschaft und die damit einhergehende gesellschaftliche Erosion der Gesellschaft wieder einigermaßen ins Lot zu bringen. Mit Fensterreden, und nicht mit Taten. Wenn Parteitage, wie zuletzt der der Linken, als alberne Freakshows zelebriert werden. Oder Koalitionsbestrebungen, wie derzeit in Thüringen, in absurdes Theater münden.

Abschalten und Wein trinken

Ich mag mich dann nicht mal mehr öffentlich über besonders misslungene Sprachblüten von Politikern amüsieren, wie etwa den Versuchen einer frisch gekürten Parteivorsitzenden, den Verzehr von Pizza mit Scampi zum Symbol für den Niedergang ihrer Partei verantwortlich zu machen. Und auch den alltäglichen Irrsinn, wie ich ihn in den letzten Wochen etwa im Gesundheitswesen oder mit der Paketlogistik in Deutschland erlebt habe, will ich dann für ein Weilchen einfach nur noch zur Kenntnis nehmen.

Vielmehr habe ich dann Lust, einfach mal was Schönes zu machen und zwar möglichst unspektakulär, aber doch speziell. Wie etwa in aller Ruhe einen spannenden Wein zu trinken, den ich noch nicht kenne, aber der mich neugierig gemacht hat. Und so landete ich bei einem Elbling von der Mosel. Was für sich genommen nichts Außergewöhnliches ist, denn ich gehöre zu jener sehr überschaubaren Gruppe von Weinfreunden, die dieser zwar traditionsreichen, aber inzwischen kaum noch beachteten und oftmals gar abschätzig verspotteten Rebsorte eine hohe Wertschätzung entgegenbringen.

Zweifelhafte Aufwertungsversuche

Das Aromenprofil dieser Sorte ist eher verhalten. Als charakteristisch gilt die auch durch Zitrusnoten deutlich werdende kräftige Säure, mitunter ergänzt durch Anklänge an grüne Äpfel, Weinbergpfirsich oder auch (seltener) Mandeln. Zur Geltung kommt das nur, wenn er sehr wenig Restzucker hat, sonst schmeckt das ziemlich schwammig. Auch Chaptaliserung, also die Anreicherung mit Zucker vor der Vergärung, um höhere Alkoholgehalte zu erzeugen, bekommt ihm nach meinen Erfahrungen nicht sonderlich gut. Das gilt auch für die zahlreichen Versuche, ihn durch allerlei önologische Tricks auf ein „höherwertiges“ Geschmacksprofil zu trimmen oder gar durch Holzeinsatz zu „verfeinern“.

Sein Refugium hat diese Sorte an der südlichen Mosel, sowohl auf der deutschen als auch auf der luxemburgischen Seite. Denn dort findet er auf Muschelkalkböden genau jene Bedingungen, die seiner Charakteristik entsprechen. Um seine Frische und Spritzigkeit zu erhalten, wird er nach der Lese in der Regel ohne weiteren Schalenkontakt direkt abgepresst und dann mit Reinzuchthefen in Stahltanks vergoren.

Endlich nimmt mal jemand Elbling ernst

Doch ab und zu stößt man auf Winzer, die sich ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob man nicht etwas mehr aus dieser geschmacklich relativ neutralen Sorte rausholen kann, ohne den Elbling unziemlich zu verfremden. Wie etwa den Betriebsleiter und Kellermeister Gernot Kollmann vom renommierten Weingut Immich-Batterieberg in Enkirch (Mosel). Das ist eher für hervorragende Lagenrieslinge von den dortigen Schieferböden bekannt. Doch es wird auch ein Weinberg in der „Elbling-Metropole“ Nittel bewirtschaftet.

Und Kollmann hat schlicht an einigen Stellschrauben der Weinbereitung etwas anders gedreht, als im „Elbling-Mainstream“ üblich. Nicht schnell gekeltert, sondern sechs Stunden Maischestandzeit (auf den Schalen). Langsame Pressung, Spontangärung im Stahltank, mit den Hefen darin neun Monate gelagert, dann unfiltriert und ohne Schwefelzugabe abgefüllt.

Ein charakterstarkes Unikat

Herausgekommen ist jedenfalls ein komplett durchgegorener Wein (unter einem Gramm Restzucker) mit nur 9,5 Prozent Alkohol. Und besagte kleine Stellschrauben haben eine wundersame Wirkung entfaltet. Am Gaumen eine ungewöhnlich präsente, mürbe, etwas nussige, aber fast schon füllige Frucht, was die deutliche Säure optimal puffert, aber die Klarheit und Frische dieses Elblings kein bisschen schmälert. Feine Kräuternoten kommen noch dazu. Kann man mit großem Genuss „einfach nur so“ trinken, ist aber auch ein anschmiegsamer Partner für Miesmuscheln (aber nicht wie andere Elblinge für Austern!) und milde Currys. Aber vor allem ein „Charakterwein“, der sich nirgendwo anbiedert und als Unikat auftritt. Und ein freundlicher Gruß an die große Schar der Elbling-Spötter, die dieser Rebsorte so ein Potenzial generell absprechen.

Das war sie also, meine kleine Flucht aus dem alltäglichen Irrsinn. Hat mir gutgetan. Sollte man – egal in welcher Form – des Öfteren machen. Denn Genuss ist schließlich Notwehr.

Der 2023 Elbling vom Weingut Immich-Batterieberg ist für 17 Euro hier erhältlich.