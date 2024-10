Eigentlich sollte der Bundesparteitag der Linken, der vom 18.-20. Oktober in Halle stattfand, ein Befreiungsschlag werden. Die 580 Delegierten waren aufgerufen, das „Wagenknecht-Trauma“ und den Schock über die desaströsen Ergebnisse bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sowie bei den Wahlen zum EU-Parlament endgültig zu überwinden, und die Partei mit neuem Führungspersonal und einer modifizierten Ausrichtung und Fokussierung auf soziale Themen auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr einzustimmen. Zumal bei einer neuerlichen Wahlschlappe der Absturz in die bundespolitische Bedeutungslosigkeit drohen würde.

Keine Antworten auf zentrale Fragen

Doch misst man die Ergebnisse des Parteitags an diesen Zielen, dann kann man nur ein umfassendes Scheitern konstatieren. Der nach intensivem Ringen um Kompromissformulierungen im Vorfeld formulierte Leitantrag mit dem blumigen Titel „Gegen den Strom“ wurde zwar mit wenigen Änderungen und einer großen Mehrheit verschiedet, doch er enthält viel zu viele Leerstellen, Zweideutigkeiten und Formelkompromisse, um wirklich als Leitfaden für eine Neuorientierung oder gar einen Aufbruch zu taugen.

Das betrifft unter anderem die zentralen Politikfelder Migration und Friedenspolitik. So drängt man zwar auf eine diplomatische Lösung und einen Waffenstillstand in der Ukraine, vermeidet aber eine klare Positionierung zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Beides innerparteiliche Bruchlinien, die bereits maßgeblich zur Abspaltung des Wagenknecht-Flügels und deren Formierung zu einer Partei geführt haben.

Bruchlinie Nahost-Konflikt

Fast noch gefährlicher erscheint ein neuer Disput, bei dem es um die Haltung zum Krieg im Nahen Osten und um die trennscharfe Abgrenzung zu allen Formen des Antisemitismus – auch in den eigenen Reihen – geht, mit der sich Teile der Partei sehr schwertun. Etwa wenn es um den „palästinensischen Befreiungskampf“ und die Rolle der Hamas und der Hisbollah geht. Eine Auseinandersetzung, die bereits im Vorfeld des Bundesparteitags für beträchtliche Verwerfungen sorgte, etwa auf dem Berliner Landesparteitag.

In Halle bemühte man sich, auch diese Frage mit einem „Kompromisspapier“ abzuräumen. Darüber hinausgehende, polarisierende Anträge wurden vorsichtshalber zur weiteren Beratung an den neuen Parteivorstand überwiesen. Doch schon einige Tage später zeigte sich, wie wenig tragfähig dieser Kompromiss ist. Gleich fünf prominente Abgeordnete der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, darunter die drei ehemaligen Senatoren Klaus Lederer, Elke Breitenbach und Sebastian Scheel, sowie der ehemalige Fraktionsvorsitzende Carsten Schatz und der haushalts- und finanzpolitische politische Sprecher Sebastian Schlüsselburg erklärten gemeinsam ihren Austritt aus der Partei und begründeten dies unter anderem damit, dass es ihnen immer weniger möglich sei, sich „für unsere inhaltlichen Positionen und unsere strategischen Positionierungen einzusetzen“. Dies erlebe man nicht nur bei einer klaren Positionierung zum Antisemitismus, „sondern auch bei der Frage der Solidarität mit der Ukraine“.

Durchhalteparolen statt Reflektion

Natürlich haben diese „Dissidenten“ ganz bewusst in Kauf genommen, dass der auf dem Bundesparteitag wenige Tage zuvor propagierte Aufbruch und Neuanfang damit ad absurdum geführt wird. Doch mit dem war es auch dort nicht so weit her. Eine auch nur einigermaßen tiefgehende Aufarbeitung der Fehler der Linken, die zu ihrem Absturz geführt hatten, wurde konsequent vermieden. Dafür gab es zahlreiche Durchhalteparolen und Versuche hilfloser Selbstvergewisserungen. „Die Linke ist stark, die Linke ist da, und die Linke wird weiter eine politisch starke Kraft bleiben“, wie es der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann formulierte. Assistiert vom scheidenden Vorsitzenden Martin Schirdewan, der den Gebrauchswert der Linken dahingehend zuspitzte, dass „der Rentner nicht mehr Flaschen sammeln muss“.

Auch das neue Vorstandsduo bewegte sich in dieser Tonlage. Wie die Quereinsteigerin Ines Schwerdtner, die erst im August 2023 in die Partei eintrat und zuvor vor allem als Publizistin tätig war, unter anderem als Chefin des Magazins „Jacobin“. Schwerdtner nannte ihre Partei in ihrer Bewerbungsrede „unglaublich lebendig“, und „bitte lasst euch nichts anderes einreden“. Und ihr künftiger Vorstandspartner, der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Biowaffenexperte Jan van Aken, rief den Delegierten zu: „Jetzt ist Schluss mit Zoff! Wir gehen nach dem Parteitag da raus und rocken die Republik.“ Man werde „an hunderttausenden Türen klingeln“ um die Menschen zu fragen, wo ihnen denn der politische Schuh drückt, und dies dann auch in den Bundestag tragen.

Drei Parteisenioren sollen alles retten

Prominente Unterstützung kam von drei älteren Ikonen der Partei, die man eher im Spätherbst ihrer politischen Karriere wähnte. Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow verkündeten die „Aktion Silberlocke“. Die drei vergleichsweise prominenten Parteiveteranen wollen in einigermaßen aussichtsreichen Wahlkreisen bei der Bundestagswahl für Direktmandate kandidieren, um der Partei für den recht wahrscheinlichen Fall, dass sie bei den Bundestagswahlen erneut an der 5%-Klausel scheitert, den Wiedereinzug als Fraktion ermöglichen.

Das alles klingt zunächst einmal recht unterhaltsam. Aber es wird wohl kaum reichen, einer am Boden liegenden und nach wie vor von erheblichen internen Fliehkräften gebeutelten Partei, die sich weder mit den Gründen für ihren Niedergang befassen mag noch sich auf einigermaßen kohärenten Positionen in zentralen politischen Fragen einigen kann, neues Leben einzuhauchen. In woken, akademischen Milieus in den Stadtstaaten und einigen Groß- und Universitätsstädten hat sie sicherlich noch eine gewisse Überlebensperspektive, weil sie dort auch in grünen Wählerschichten wildern kann, die aufgrund der Politik dieser Partei auf Bundesebene deutlich erodieren. Aber jenseits dieses Potentials ist die Linke schlicht mausetot und auf bundespolitischer Ebene sowieso.

Und so wird der Bundesparteitag der Linken in Halle möglicherweise die vorletzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein. Einen muss es auf alle Fälle noch geben, denn schließlich muss ja jemand das Licht ausmachen.