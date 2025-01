Musk und Weidel waren sich eigentlich in allem einig, was zum einen daran lag, dass Weidel Elon Musk in allem zustimmte, was er sagte, und zum anderen daran, dass sie alle Positionen und Erklärungen ihrer eigenen Politik auf fast harmlose Allgemeinplätze herunterdimmte. Im Großen und Ganzen hätten CDU/CSU, FDP und sogar Teile der SPD zustimmen können bei dem, was Weidel als die große Neuerfindung deutscher Politik vorstellte. Die deutsche Migrationspolitik war und ist falsch, die Atomkraftwerke hätten nicht abgeschaltet werden sollen, und eben die Bürokratie hat Überhand genommen. Wer will da schon widersprechen? Es gab Ausnahmen: Hitler sei Kommunist gewesen, so Weidel. Nu ja …