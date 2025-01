Es ist der größte Treppenwitz in der Geschichte des Umgangs mit der AfD, seit die Partei am 6. Februar 2013 das Licht der Welt erblickte. Über die Jahre hat sich die selbsternannte Alternative für Deutschland von einer Euro-kritischen Professorenpartei zu einer ernstzunehmenden rechtspopulistischen Kraft entwickelt, mit der derzeit noch niemand koalieren will, der es aber gelungen ist, die deutsche Parteienlandschaft ordentlich umzupflügen – und die CDU in ein Abhängigkeitsverhältnis von linken Parteien für Regierungsbildungen zu drängen.

Was wurde nicht alles erfolglos unternommen, um diese AfD – diesen Gottseibeiuns der bundesrepublikanischen Geschichte – in die Knie zu zwingen. Von Anfang an wurde versucht, ihr einen rechtsradikalen Anstrich zu geben. Ihre Funktionäre wurden verteufelt, von Lucke bis Höcke, zuletzt sogar eine „Wannseekonferenz 2.0“ herbeifantasiert, was hunderttausende Menschen im Prinzip auf Basis einer Fake-News auf die Straße trieb, und, wo möglich, geradezu neurotisch immer wieder dafür geworben und versucht, dieser Partei bloß keine „Bühne zu bieten“.