So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Das Jahr 2024 hatte für Correctiv so schön begonnen. Am 10. Januar veröffentlichte das Recherche-Kollektiv eine Story, die kurz darauf Millionen auf die Straße brachte. Selbst der Bundeskanzler demonstrierte damals mit. Bei einem privaten Treffen, an dem auch AfD-Mitglieder teilgenommen hatten, sei nämlich „die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland“ geplant worden – auch von Deutschen mit Migrationshintergrund. Es wurde ein Zusammenhang zur „systematischen Vernichtung der Juden“ unter den Nazis hergestellt. Correctiv wurde für diesen Scoop nicht nur mit einem Besuch beim Bundespräsidenten geehrt, die Autoren erhielten auch mehrere Preise, unter anderem als „Journalisten des Jahres“.

Die Botschaft mit den Juden und den Nazis war dem Text aber gar nicht wortwörtlich zu entnehmen. Sie wurde durch ein presserechtlich geschicktes Arrangement insinuiert. Tatsächlich behauptet hatte Correctiv bloß, der Vorgang habe die Autoren an Deportationspläne der Nazis „erinnert“: „Was Sellner entwirft, erinnert an eine alte Idee: 1940 planten die Nationalsozialisten, vier Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren.“ Auf diesen Unterschied kommt alles an. Er markiert die Grenze zwischen einer ehrabschneidenden, rechtlich angreifbaren Tatsachenbehauptung und einer rechtlich unangreifbaren Meinungsäußerung.