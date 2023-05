Was sich am 14.Mai 1958, also vor 65 Jahren, in der unweit des Bodensees gelegenen badischen Stadt Singen abspielte, war zweifellos der Startschuss für eine kulinarkulturelle Zeitenwende, die die deutschen Koch- und Essgewohnheiten umkrempelte und zig Millionen Deutsche zumindest zeitweilig begleitete und immer noch begleitet. Denn an diesem denkwürdigen Tag lief im dortigen Maggi-Werk die erste Ravioli-Dose vom Band. Ein Produkt, das die Küchenpraxis revolutionierte, weil es sich um eine vermeintlich „vollwertige“, verzehrfertige Mahlzeit handelte, die nur noch erwärmt werden musste und entsprechend zeitsparend eingesetzt werden konnte. Ein weiterer Vorteil war die sehr lange Haltbarkeit ohne Kühlung.

Konserve mit Italien-Flair Doch die praktischen Dosen passten auch optimal in die deutsche Wirtschaftswunder-Stimmung der 1950er Jahre, die für viele Deutsche mit den ersten Urlaubserfahrungen in Italien verbunden waren. Ravioli klang nach Sonne, Strand, Meer und Dolce Vita, und wenn man dazu im heimischen Wohnzimmer einen Lambrusco oder einen Chianti aus der Korbflasche trank, konnte man sich fast schon wieder wie in Rimini fühlen.