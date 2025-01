Irgendwann war der Feldsalat einfach da. In meiner Kindheit und Jugend noch nicht, da gab es meistens Kopfsalat, doch später diversifizierte sich das. Und neben allerlei italienischen Salaten (vor allem Lollo bianco und Lollo rosso) Eisbergsalat, Radiccio, Chicorée oder Endivien tauchten auch immer häufiger Rucola und Feldsalat in den Salatschüsseln auf, oft auch als Mischung, und in der Regel mit mehr oder weniger gelungenen Dressings versehen. Und einige Salatarten sind so geschmacksarm, dass sie ohne Dressing schlicht nach nichts schmecken.

Sonderlich interessiert hat mich das eigentlich kaum. Salat gehörte halt dazu und gilt schließlich als bekömmlich und gesund. Bei häuslichen Zubereitungen widmete ich dieser Beilage wenig Aufmerksamkeit. Immerhin lernte ich mit der Zeit, dass das Unterrühren des Dressings erst ganz kurz vor dem Servieren geschehen sollte, weil die meisten Salate sonst ihre Frische und Knackigkeit einbüßen und manchmal gar leicht pappig oder schleimig schmecken. Und auch die Dosierung von Essig und Öl will gelernt sein. Alles Basics, die so manch Gastronomen bis zum heutigen Tag offenbar entgangen sind.