Aber auch hierzulande gibt es Menschen, die harten Frost herbeisehnen. So gehört ein alter Freund und Kollege von mir zur merkwürdigen Gruppe von begeisterten Eisbadern, die in Ufernähe Löcher in zugefrorene Seen hacken, um sich dann für eine sehr kurze Zeit mal so richtig zu erfrischen. Sogar einige Landwirte sehnen Dauerfrost im Winter regelrecht herbei. Vor allem einige Winzer, denn denen bietet dieses Wetter die Möglichkeit, eine rare Spezialität zu produzieren: Eiswein.