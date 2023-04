Ein bisschen was von Zeitreise hatte das schon. Am Dienstagabend diskutierten zwei Politiker bei Sandra Maischberger, die in der Politik im Jahre des Herrn 2023 möglicherweise noch viel Einfluss haben, aber nicht mehr derart im Rampenlicht stehen wie früher: Sigmar Gabriel, der bis 2017 SPD-Bundesvorstand und bis 2018 Vizekanzler war, und Armin Laschet, CDU-Chef bis zur Wahlpleite der Union bei der vergangenen Bundestagswahl und ehemaliger Kanzlerkandidat seiner Partei. Ein politisches Déjà-vu für den Zuschauer, wenn man so will.

Von Laschet, heute einfacher Bundestagsabgeordneter und seit Januar 2022 Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, hört man mittlerweile kaum noch etwas. Gabriel, seit 2019 Vorsitzender der Atlantik-Brücke, stand zuletzt wegen seiner Verteidigung Katars gegen Kritik am Status quo des Emirats wiederum selbst in der Kritik. Für die Sendung gab es daher zwei Möglichkeiten: Entweder die Diskussion erinnert an Opa, der vom Krieg erzählt, oder man darf sich freuen über einen Austausch zweier Männer, die gemeinsam jede Menge politischer Expertise mitbringen – und diese auch halbwegs frei von Parteiinteressen artikulieren können.