Zugleich rumpelt und rumort es fortwährend in der Regierungskoalition. Teile der SPD-Fraktion leiden an der Zeitenwende. Der FDP wurde durch serielle Landtagswahlniederlagen schmerzlich ins Bewusstsein gerufen, was ihre Wählerschaft von ihr erwartet. Die Grünen grämen sich, weil der FDP ihr Programm wieder eingefallen ist, welches sie nun mit Verve umzusetzen versucht. Enttäuschung und Frust werden freimütig artikuliert. Insbesondere Vizekanzler Robert Habeck und seine Grünen präsentieren ihre Verletztheit öffentlich. Zudem sieht sich die Ampel der wahren Herkulesaufgabe gegenüber, der multiplen Krisen Herr zu werden.