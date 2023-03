Koalitionsausschuss der Ampel-Parteien - Welch göttliche Fügung!

Spitzenvertreter der Regierungsparteien versuchen verzweifelt, bei umstrittenen Themen zusammenzufinden. Doch der am Montag begonnene Koalitionsausschuss will und will kein Ende finden. Kein Wunder, denn die Positionen im selbsternannten Fortschritts-Bündnis stehen einander teilweise diametral entgegen. Da hilft am Ende nur noch Beten!