Seit bald zwei Jahren leiden die Bürger unter einer historischen Teuerungswelle. Weite Teile der Bevölkerung haben in einem beispiellosen Ausmaß an Wohlstand verloren und verlieren tagtäglich weiter. Eine spürbare Abschwächung der galoppierenden Inflation ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, Supermärkte erhöhen unter dem Deckmantel der Teuerung weiter die Preise. Und Strom- und Gasversorger kassieren Bürger und Staat mit Hilfe der sogenannten Preisbremsen dreist ab.

Gleichzeitig schafft die Regierung tausende neue Stellen in den Ministerien, eliminiert Teile der Opposition per Wahlrechtsreform und erweitert das Kanzleramt für eine knappe Milliarde Euro. Abzocke der Bürger und arrogante Selbstbedienung der Regierung: Die Zufriedenheit mit der Ampel ist seit Monaten dort, wo sie hingehört: im Keller.

Klimaschädlicher als Gasheizungen

In dieser Situation die Bürger mit einem Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024 quälen zu wollen, grenzt an politischen Sadismus und zeigt die Abgehobenheit der Regierung, insbesondere der Grünen. Die Pläne sind undurchdacht, politisch wie sozial verheerend und klimapolitisch unsinnig. Niemand aus der Bundesregierung kann sagen, woher die Handwerker und Wärmepumpen kommen sollen und wie hoch die Förderung ausfallen soll.

Selbst wenn die Kosten für eine Wärmepumpe staatlich heruntersubventioniert werden: Wer soll den gewaltigen fünfstelligen Betrag stemmen können? Und warum? Wenn der Strom aus dem Kohlekraftwerk kommt, sind Wärmepumpen deutlich klimaschädlicher als Gasheizungen, die perspektivisch gar mit sauberem Wasserstoff betrieben werden könnten.

Der klimapolitische Vorteil von Wärmepumpen könnte ähnlich groß sein wie der von E-Autos, nämlich null. Bei der Herstellung von E-Autos wird sogar deutlich mehr Umwelt zerstört als bei der Herstellung von Verbrennern. Das wissen die Menschen, eine übergroße Mehrheit ist gegen das geplante Verbrenner-Aus, das Know-how „Made in Germany“ ebenso vernichten würde, wie zehntausende Arbeitsplätze. Einzig die Hersteller profitieren mit doppelt so hohen Gewinnmargen wie bislang.

Eine groteske Erklärung

Es geht aber nicht nur um die Wärmepumpe an sich. Diese benötigt ein gedämmtes Haus, um effizient zu heizen. Bürgern in schlecht gedämmten Häusern Wärmepumpen zu verordnen, ist ein schlechter Witz. Um erst einmal die Voraussetzungen für Habecks Heizdiktat zu erfüllen, könnten die Sanierungskosten für Eigenheimbesitzer vielfach auf rund 100.000 Euro steigen. Man darf gespannt sein auf den Umfang der Fördertöpfe. Dieses Geld wäre aber eine Fehlinvestition. Diese Mittel werden vielmehr für unser Schienennetz, für Speichertechnologien und ganz generell für unser marodes Schulsystem benötigt.



In China gehen wöchentlich zwei neue Kohlekraftwerke ans Netz. Den Bürgern hierzulande erklären zu wollen, der Austausch von Gasheizungen zugunsten von Wärmepumpen würde den Klimawandel stoppen, ist schlicht grotesk. Für den Wirtschaftsminister soll damit tatsächlich sein Amtseid verknüpft sein, wie er dünnhäutig im Fernsehen ausführte.

Wärmepumpe statt Altersvorsorge!

Politisch sind die Pläne ein Wahlkampfgeschenk für die AfD. Sie treiben die Wut der Bürger auf die Politik in Berlin auf die Spitze. Im kommenden Jahr sind im Osten Landtagswahlen – in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die Grünen in der Bundesregierung spielen der AfD im Osten die Bälle zu. Denn für weite Teile der Bevölkerung im ländlichen Raum wären die Konsequenzen des Heizdiktats ein Wohlstandsvernichtungsprogramm. Wärmepumpe statt Altersvorsorge!

Es wird aber auch zu Recht als Angriff auf die Freiheit und als Ausdruck gängelnder Verbotspolitik verstanden. Nach derselben Logik müssten augenblicklich alle Kamine in Deutschland verboten werden, oder überhaupt das Fahren eines Verbrenners. Stattdessen soll die Rentnerin aus der Lausitz ihr Erspartes für eine kohlestrombetriebene Wärmepumpe auf den Kopf hauen. Absurd!

Der Staat sollte nicht vorschreiben, wie die Bürger zu heizen haben. Politik sollte die klimafreundlichsten Alternativen billiger machen, Zuschüsse vorab klar ziehen und erst danach dafür werben. Jetzt ist das Gegenteil der Fall: Die Ampel bevormundet die Bürger und macht Klimaschutz besonders teuer. So werden sich immer mehr Menschen in Deutschland vom Klimaschutz verabschieden.

Dünnhäutig und gereizt

Das Heizdiktat ist nach der Gasumlage der zweite „Geniestreich“ von Robert Habeck. Für den Umweltminister in Schleswig-Holstein hat es vielleicht noch gereicht, das Bundeswirtschaftsministerium ist eindeutig eine Nummer zu groß. Habecks Dünnhäutigkeit und Gereiztheit bei berechtigter Kritik sind eine Belastung für das Land. Olaf Scholz muss den Spuk beenden.

Vor der kommenden Bundestagswahl sollte dazu nicht entschieden werden, denn die Entscheidung sollte bei den Wählern liegen. Eine Mehrheit für ein Heizdiktat wird es in Deutschland kaum geben. In der Zwischenzeit darf die Bundesregierung bei sich beginnen, z.B. Ministerien und Gebäude in öffentlicher Hand mit Solarpanelen ausstatten. Bisher haben nur vier Prozent der Bundesimmobilien ein Solardach, obwohl dies für Bürger bei Neubauten vielerorts längst Pflicht ist.