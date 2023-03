So erreichen Sie Jens Peter Paul:

Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Koalition und Opposition haben sich mit der im bitteren Streit durchgesetzten Reform des Wahlrechts gleichermaßen in eine schwierige Lage gebracht. Und zugleich auch den Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier nahm, das mag im Bundespräsidialamt niemand bestreiten, das lagerübergreifend anhaltend verheerende Presse-Echo auf die mit der Brechstange durchgesetzte Abschaffung der Grundmandatsklausel sehr aufmerksam zur Kenntnis. Auch der Appell des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder, dem sich die Linke heute angeschlossen hat, Steinmeier möge seine Unterschrift unter das Wahlrechtsänderungsgesetz verweigern und damit sein Inkrafttreten in dieser Fassung verhindern, wurde in Schloss Bellevue zur Kenntnis genommen.

Allerdings gibt es niemanden im Regierungsviertel und in der Münchner Staatskanzlei, der im Moment noch einen halbwegs eleganten und gesichtswahrenden Ausweg aus der selbstverschuldeten Lage zu erkennen vermag. Es läuft auf weitere Konfrontation hinaus. Und das liegt am vorgezeichneten weiteren Verfahren der Gesetzgebung. Stand jetzt erwarten die Beteiligten eine mehr oder weniger brachiale Entscheidung durch Karlsruhe – wann auch immer diese fallen würde.