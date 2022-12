Wenn Parteien nach ihrem Amtsantritt an Rückhalt verlieren, ist das nichts Ungewöhnliches. In einer Koalition – zumal in einer aus zwei linken Parteien und einer bürgerlichen – geht es nicht ohne Kompromisse. Die wiederum führen zu Enttäuschungen im jeweiligen Lager. Auch zählt es zu den ehernen Gesetzen, dass keine Regierung liefern kann, was die sie tragenden Parteien vor der Wahl versprochen haben.