„Fridays for Future“ scheint gerade in diese Dimension der maßgeblichen Veränderungen vorzudringen. Weltweit gehen vor allem junge Menschen auf die Straße, um den Klimawandel nach ganz oben auf die Liste der Dringlichkeit zu setzen. Ich stimme dieser Agenda und auch den Mitteln des Schulstreiks ausdrücklich zu. Doch was ist es dann, was mich von Tag zu Tag mehr an „Fridays for Future“ stört?