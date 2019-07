Greta Thunberg lächelt verschmitzt. In ihrem rosa Oberteil und mit den zum Zopf geflochtenen Haaren wirkt sie heute zerbrechlicher, als sie in den Medien gelegentlich ikonenhaft dargestellt wird. Sie wirkt schüchtern, als sie ans Mikrofon tritt. Ganz so, als verstünde sie den seit Monaten anhaltenden Trubel um ihre Person noch immer nicht. Man merkt: Dieses Mädchen ist eigentlich noch ein Kind. Sie ist in die Rolle der Ikone hineingerutscht. Danach verlangt hat sie nie. Dann hält sie ihre Rede, wie immer in geschliffenem Englisch. Die Sätze betont sie in ihrem Greta-Stil. Ein bisschen abgehackt. Die Fans hängen an ihren Lippen und jubeln.

Fridays For Future wandelt sich

Ein Hauch von Woodstock

So unverändert wie Greta wirkt, so sehr hat sich die Schülerbewegung „Fridays For Future“ gewandelt. Die Gesichter, Organisatoren und Redner sind zwar auch an diesem Tag sehr jung. Die meisten gehen noch zur Schule. Halten Sie Reden, verhaspeln sie sich gelegentlich. Rufen Sie Kampfsprüche ins Mikrofon, krächzen sie. Einigen kippt die Stimme weg. Sie sind noch dabei, erwachsen zu werden. Aber die Bewegung ist keine Schülerbewegung mehr.

Am Berliner Invalidenpark versammeln sich nicht nur Teenager mit Stirnbändern, Dreadlocks oder bemalten Schildern samt markigen Sprüchen wie „RIP Earth“. Es sind auch viele junge Eltern mit Kinderwagen gekommen. Mütter mit ihren kleinen Söhnen, ganze Familien, von der rüstigen Oma bis zum Schwiegersohn. Als machten sie einen Ausflug. Sie sitzen auf der Wiese und machen sich einen schönen Freitag. Seifenblasen fliegen durch die Luft – ein Hauch von Woodstock.

Eine junge blonde Mutter, die ihr jüngstes Kind in einem Tuch vor dem Oberkörper trägt, erzählt, sie seien gekommen, um Greta zu sehen. Ein anderes Paar kommt aus Eberswalde, trägt den Nachwuchs auf den Schultern und lächelt beseelt. Es möchte sich für die Zukunft seiner Kinder einsetzen. Und ihnen zeigen, wie wichtig das Einstehen für Rechte und Demokratie ist.

Christian Lindner, der Vollprofi

Anti-FDP-Protest / Jannik Wilk

Insgesamt folgen heute 3.000 bis 4.000 Menschen dem Aufruf der Organisatoren. Sie diskutieren, sitzen beieinander oder stehen vor der Bühne. Straßenverkäufer entdecken die Demonstration für sich, versuchen dem Publikum Brezeln und Plunder anzudrehen. Dabei soll es bei diesem Familienfest um politisches Engagement gehen. Auf einem aus Karton gebastelten Schild steht an einem der Stände: „Briefe und Karten an Politiker*innen“. Mit Gender-Sternchen. Darunter sitzen Schüler mit Deuter-Rucksäcken, die eifrig handschriftliche Texte verfassen. An einem anderen Stand noch ein Schild, darauf ein Bild von FDP-Chef Christian Lindner. Über seinem Gesicht steht: „Vollprofi.“ Ein Seitenhieb auf den Liberalen, der erklärt hatte, er würde Klimafragen lieber „Profis“ überlassen.

Auch andere Kritik an „Fridays For Future“ lassen sich die Aktivisten nicht gefallen: Gerne wird ihnen vorgeworfen, nur während der Schulzeit zu streiken. Dieses Argument versucht Thunberg zu widerlegen: „Wir machen weiter, auch in den Ferien, weil die Klimakrise nicht einfach aufhört, weil wir in den Urlaub fahren“. Momentan sind Sommerferien. Dem Andrang tut das tatsächlich selten Abbruch.

Die Bewegung kommt zunehmend in der Mitte der Bevölkerung an. Danach gefragt, was sie auf einer Schülerdemo machen, antworten ältere Anwesende, dass es offensichtlich sei, dass etwas getan werden müsse. Ein anderer sagt, er sei öfter hier und unterstütze die Bewegung. Einer von ihnen hält sogar eine Rede: Christian Thomsen, Präsident der TU Berlin. Im dunkelblauen Anzug steht er auf der Bühne und macht den Klima-Aktivisten Mut. Man schließe sich den Forderungen der Bewegung an. Die Berliner Universitäten und die Charité würden auf seine Initiative hin ein neues Zentrum für Klimaneutralität gründen und das Thema Klima noch weiter in den Fokus der Lehre rücken, sagt Thomsen.

Eine Bewegung hängt in der Luft

Kinderprotest in Gelbwesten / Jannik Wilk

Dieses neue Engagement auch anderer gesellschaftlichen Schichten hat die Bewegung auch dringend nötig. Denn außer Aufmerksamkeitl scheinen die Demonstranten bei den Politikern bislang wenig zu haben. Die Jugendlichen stürmen los, aber hängen in der Luft. Das Trommeln der Jugendlichen kommt bei den wichtigen Personen zwar an, wird viel gelobt. Dabei bleibt es aber meist. Thunberg sagt, man würde den Jungen nur den Kopf tätscheln und ihnen sagen, alles werde gut.

An diesem Donnerstag hatte zum dritten Mal das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung getagt. Die jungen Redner im Invalidenpark prangerten an, auch dieses Treffen sei erneut weitgehend ergebnislos geblieben. Vom langersehnten Kurswechsel keine Spur. Das Pariser Abkommen werde noch immer nicht konsequent durchgesetzt, die Klimaziele rückten immer weiter in die Ferne. Jonas Sack, ein großgewachsener 17-Jähriger mit schwarzen Haaren und kantiger Brille, ist einer der Sprecher von „Fridays For Future“. Er sagt, man fühle sich ignoriert von den Politikern: „Wir streiken seit über sechs Monaten, seit Dezember. Das einzige, was passiert, ist, dass man darüber redet. Aber allein der Diskurs rettet ja nicht die Zukunft“.

Auch auf diese Sorge hat Greta Thunberg heute eine Antwort. Sie werde niemals aufgeben, sagt sie im Jubel der Menge. Das hoffe sie auch von den deutschen Aktivisten. „Greta“ findet aber auch, die Bringschuld liege nicht bei ihnen. Denn sie alle, so stellt sie kritisch fest, hätten bereits begonnen, ihre Bildung für den Protest zu opfern. Von den älteren Generationen fordert sie Unterstützung: „Wir flehen euch um Hilfe an“. Die Verantwortung liege bei Politikern, Medienleuten, Managern. Nicht bei den Demonstranten.

School strike week 48. The climate crisis doesn’t go on summer holiday, and neither will we. Many thousands out in Berlin today. Thank you all!! #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike pic.twitter.com/BZR5Qnu7x7 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 19, 2019

Unbequemer werden, aber wie?

System change? Aber was für einer? / Jannik Wilk

Einige von ihnen propagieren auf der Bühne gar den Slogan „System change – not climate change“. Ein Systemwechsel? Aber worauf bezogen? Es klingt fast, als würde die AfD von den alten Systemparteien sprechen. Die Bewegung muss sich entscheiden: Entweder wird sie noch unbequemer. Aber welche noch drastischeren Maßnahmen will man ergreifen? Oder man wird bequem – und riskiert damit, den Schub zu verlieren.

Auch Sprecher Jonas Sack fragt sich, was geschieht, wenn weiterhin Stillstand herrscht: „Wenn man sieht, es passiert wirklich nichts, kann ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwann der Punkt eintritt, an dem man sagt: Okay, jetzt müssen wir mal unsere Aktionsform ändern. Ich weiß nicht, wie weit das gehen wird“. Auf den angesprochenen Systemwechsel entgegnet er: „Dass sich etwas ändern muss, heißt nicht, dass man das System komplett umschmeißen und direkt im Sozialismus leben muss. Das ist ja auch gar nicht damit gemeint. Die Großindustrie darf sich nicht mehr über die Menschen stellen“.

Die Organisation ist noch zu chaotisch

Auch die Zugehörige der Antifa sind im Invalidenpark dabei. Zwar sitzen sie nur herum und hören zu, legen ein paar Flaggen aus. Klima-Aktivismus wird inzwischen gerne von Linksextremisten instrumentalisiert, um Anhänger zu gewinnen. Im Verfassungsschutzbericht ist beispielsweise von der Roten Flora in Hamburg die Rede, die die Proteste zum Hambacher Forst für sich genutzt habe.

Die Bewegung „Fridays For Future“ steht vor der Entscheidung, ob sie sich weiter professionalisieren sollte. Die Organisation sei oft noch zu chaotisch, sagt Sack: „Es gibt Leute in der 'Orga', die sich dann über Dinge aufregen, bei denen man dann denkt: ,Besinnt euch mal darauf, was wir wollen. Wir wollen Klimaschutz auf einem richtig hohen Level, einem ziemlich radikalen Level, das auch nötig ist'."

Zu viel Stress für Thunberg

So viel Presse wie noch nie / Jannik WIlk

Noch demonstriert nur eine Minderheit der Schüler. Will „Fridays For Future“ wirklich im Wortsinne etwas bewegen, müsste die Bewegung viel größer werden. „Nicht alle bewegt das Thema so sehr. Das sehe ich auch in meiner eigenen Schule", sagt Sprecher Jonas Sack dazu. „Viele Jüngere haben vielleicht noch nicht so den Blick auf das große Ganze." Nicht alle junge Menschen stünden der Bewegung freundlich gesinnt gegenüber: „In Brandenburg war es so, dass einem etwas jüngere Menschen den Mittelfinger entgegenstrecken, ohne Grund. Oder die typischen Kommentare: „Ihr Schulschwänzer“ oder einfach nur ein Kopfschütteln. So Sachen habe ich schon erlebt.“

Das Publikum wird gegen Ende der Demo dazu aufgerufen, gemeinsam vom Hauptbahnhof einen Zug nach Luckenwalde zu nehmen. In der brandenburgischen Kleinstadt findet im Anschluss eine weitere Kundgebung von „Fridays For Future“ statt. Wegen der anstehenden Landtagswahlen im Osten will man das Klima auch hier nochmal thematisieren. Greta Thunberg wird nicht mitreisen. Für sie war das Medienaufgebot heute schon genug. Ein Sprecher der Bewegung bestätigte später: Es sei sehr stressig für Thunberg gewesen, so viel Presse wie heute sei noch nie gekommen.