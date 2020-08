Florian Schroeder hatte seinen ersten Auftritt im Fernsehen mit 14 in Harald Schmidts Sendung „Schmidteinander“ als Parodist von Prominenten. Der gebürtige Lörracher lebt heute als Kabarettist, Autor und Moderator in Berlin. Auf Youtube wird er gerade für ein Video gefeiert, das seinen zehnminütigen Auftritt bei der Anti-Corona-Demo in Stuttgart zeigt.

Herr Schroeder, Sie kommen aus Baden-Württemberg. Warum ist Stuttgart die Heimat der Querdenker und Wutbürger?

Gute Frage. Aber ich kann die nicht final beantworten. Ich bin Badener und daher schon qua Geburt nicht berechtigt, ein Urteil über die Nachbarn abzugeben.Deswegen halte ich mich da zurück. Ich würde sagen, es hat mit einer starken antiautoritären Tradition im Schwäbischen zu tun, die sich speist aus einer anthroposophischen Tradition und dem Pietismus. Viele sind natürlich protest-muskulär noch gut aufgewärmt von Stuttgart 21.

Weil Sie vor einiger Zeit in ihrem Comedy-Programm im NDR laut über Verschwörungstheorien nachgedacht haben, hat Sie die Initiative „Querdenken 711“ eingeladen, bei einer Anti-Corona-Demo in Stuttgart aufzutreten. Was haben Sie gedacht, als Sie die Einladung bekommen haben?

Im ersten Moment habe ich gedacht: Absagen – sofort! Da hast du nichts verloren. Du ruinierst dir deinen Ruf. Das hat keinen Sinn. Dann habe ich mich mit ein, zwei Leuten beratschlagt, die sagten: „Macht das doch! Geh doch da mal hin! Du kannst da doch erzählen, was du willst! “ Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine verdammt gute Idee.

Warum?

Es ist eine singuläre Chance, die nur ich als Komiker, als Satiriker habe. Ich werde da eingeladen und kann mal wirklich in die Naherfahrung mit diesen Menschen gehen, über die ich zwar schon gesprochen haben – mit denen ich aber noch nicht gesprochen habe.

Ein Blick auf Ihren Twitter Account hätte gereicht, um das Missverständnis aufzulösen, dass sie selbst zu den Verschwörungstheoretikern gehören. Was sagt es über die Veranstalter aus, dass sie Sie trotzdem eingeladen haben?

Es sagt das aus, was wir ganz oft in unserer Gesellschaft erleben. Wir sind nicht mehr bereit, Zusammenhänge zu sehen. Man hätte meine NDR-Nummer nur zehn Sekunden früher einschalten müssen, dann hätte man gesehen, dass ich mich offensiv über Verschwörungsideologen wie Attila Hildmann und Teilnehmer an Hygienedemos lustig gemacht habe. Wir leben aber in einer Zeit, in der jeder nur noch das hören will, was er sowieso schon weiß und wovon er überzeugt ist – und in der er jeden hypt, der nur halbwegs in das Raster passt, das er für sich als das richtige entdeckt hat. Das ist aber nicht nur bei so genannten Verschwörungstheoretikern so. Das ist ein gesellschaftliches Problem.

Viele Ihrer Kollegen hätten die Einladung abgesagt. Es ist der Eindruck entstanden, solche Demonstranten seien unbelehrbar. Wollten Sie die Teilnehmer bekehren?

Nein, um Gottes Willen. Ich möchte niemanden bekehren, das wäre ein ganz schlechter Anspruch an meine Arbeit. Ich möchte irritieren, überraschen. In diesem Fall wollte ich testen, inwieweit eine Gruppe von Menschen bereit ist, eine konträre Meinung zu akzeptieren, die selbst offensiv für die Meinungsfreiheit wirbt.

