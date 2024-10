Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

„Politik ist das Gegenteil vom dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat: das ist Kunst.“ Dieser Satz der Filmregisseurin Leni Riefenstahl ist die Quintessenz ihrer dürftigen Selbstreflexion. Dabei rissen die Vorwürfe, während des Dritten Reichs Propagandafilme wie „Triumph des Willens“ (1935) und „Olympia“ (1938) geschaffen und von den Verbrechen der Nationalsozialisten gewusst zu haben oder sogar indirekt an ihnen beteiligt gewesen zu sein, bis zu ihrem Tod 2002 und darüber hinaus nie ab. Dass man angesichts dieser Sachverhalte überhaupt über sie diskutierte, liegt daran, dass diese Filme eine Ästhetik besaßen, die so bahnbrechend und wirkungsmächtig war, dass sie bis in die Gegenwart immer wieder reproduziert wird. Egal ob Sportfilm, Werbung, Musikvideos oder „Star Wars“ – nahezu überall begegnet uns tagtäglich Riefenstahls ikonische Bildsprache.

Die Karriere der Berlinerin beschränkte sich streng genommen auf lediglich acht Jahre, von 1932 bis 1940, und gerade mal sechs Filme. Riefenstahl war eine innovative Filmpionierin. Doch ihr Verhältnis zur Wahrheit blieb stets ein schwieriges. Nach 1945 trug sie selbst am stärksten zu ihrer eigenen Legendenbildung bei. Es entstand eine enorme Angriffsfläche. Verantwortung und Schuld hat sie stets von sich gewiesen. Von den Verbrechen der Nazis gewusst zu haben, ebenso. Einst Symbolfigur des Faschismus, wurde sie anschließend zur einer der Nachkriegsgesellschaft.