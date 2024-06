Star dieses Films ist der vor allem für seine zahlreichen Rollen als Bösewicht bekannte Mads Mikkelsen. Der internationale Durchbruch gelang ihm 2006 als James-Bond-Schurke Le Chiffre in „Casino Royale“. Seither war er in zahlreichen Blockbustern zu sehen, sei es „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, „Star Wars: Rogue One“ oder im Marvel-Abenteuer „Doctor Strange“. Gleichzeitig ist der Däne beliebter Darsteller in europäischen Arthouse-Produktionen. Unvergessen sein Auftritt als pegelsaufender Geschichtslehrer in der wunderbaren Sozialsatire „Der Rausch“. In der deutsch-französischen Co-Produktion „Michael Kohlhaas“ verkörperte er den rebellischen Pferdehändler; inhaltliche wie ästhetische Ähnlichkeiten zu „King’s Land“ sind nicht zu übersehen.