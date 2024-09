Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Das Foto zeigt eine attraktive Frau mittleren Alters mit hochgestecktem Haar in einer Badewanne. Davor steht ein Paar schmutzige Stiefel, rechts auf einer Frisierkommode eine antike Venus-Statuette. Sie blickt diagonal über die Wanne zu einem Bild in diesem Bild. Es zeigt Adolf Hitler. Die Badende ist Lee Miller – eine der wichtigsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts. Am 30. April 1945, dem Tag, an dem Hitler in seinem Berliner Bunker Suizid beging, ließ sich Miller in dessen Wohnung am Münchner Prinzregentenplatz ablichten. Es war Millers berühmtestes Bild, aufgenommen von ihrem Kollegen David E. Scherman. Noch heute wirkt es provokant, steckt voller Metaphern. Der Film „Die Fotografin“ erzählt, wie diese Aufnahme entstanden sein könnte. Regisseurin Ellen Kuras offenbart sie als bizarren Höhepunkt in der Vita dieser ambivalenten Künstlerin.

Wer ein konventionelles Biopic erwartet, wird jedoch enttäuscht. Oder überrascht. Kuras hat sich für eine Erzählweise entschieden, mit der sie bewusst Meilensteine und wichtige Aspekte in Millers Karriere auslässt. Im Fokus steht nur ein Jahrzehnt, das die Persönlichkeit der New Yorkerin möglichst wahrheitsgetreu zum Vorschein bringen soll. Dieses Vorgehen ist nicht neu und ein legitimes dramaturgisches Mittel. Auch der Autorenfilmer Werner Herzog ist von ihm überzeugt: „Ich sehe Wahrheit nie als Fixstern weit am Horizont, sondern immer als eine Aktivität, eine Suche, den Versuch einer Annäherung.“