Die Weihnachtstage sorgen in vielen Haushalten auch für einen beeindruckenden Fleisch-Overkill. Zumal klassische Festtagsgerichte wie Gans oder Ente neben entsprechenden Soßen nun wahrlich nicht als Schonkost firmieren. Dies könnte das Bedürfnis befördern, es auch mal wieder ohne Fleisch zu versuchen, wenigstens manchmal.

Zu den mittlerweile recht verbreiteten vegetarischen Speisen gehören in Deutschland Falafeln. In den Küchen Vorderasiens und Nordafrikas haben frittierte Kichererbsenbällchen schon sehr lange ihren festen Platz, in Israel gelten Falafeln sogar religionsübergreifend als Nationalgericht. In Deutschland verbreiteten sich Falafeln durch Einwanderer ab den 1980er Jahren. Schnell wurden entsprechende Imbissangebote vor allem in Großstädten zur Konkurrenz für Döner Kebab, der von türkischen Migranten etabliert worden war. Allerdings ist dessen hier bekannte Darreichungsform – im Fladenbrot mit Tomaten, Zwiebeln, Rotkohl und Knoblauchsoße – in Deutschland erfunden worden, wobei sich Ernährungshistoriker streiten, ob die erste Döner-Bude in Berlin oder in Reutlingen stand.

Falafel profitiert von „Gammel-Döner“- Skandalen

Aber eigentlich geht es hier und heute ja nicht um Döner, und so vertiefen wir auch nicht die zahlreichen Lebensmittelskandale rund um die allgegenwärtigen Fleisch-Drehspieße. Dem Vormarsch der Falafeln in der urbanen Imbisskultur haben Bilder von grün-violetten Fleischklumpen, wie sie im Zuge eines spektakulären „Gammel-Döner“-Prozesses auftauchten, jedenfalls einen weiteren Schub gegeben.

Ohnehin passt Falafel in den Zeitgeist und wird auch gerne als vegetarische oder gar vegane Alternative zur Frikadelle bzw. Bulette gepriesen. Doch das ist schon fast eine Beleidigung dieses würzigen, bekömmlichen Gerichts. Könnten Kichererbsenbällchen sprechen, dann würden sie die Einstufung als „Fleischersatz“ empört zurückweisen.