So was kann eben mal passieren. Ein heftiger Sturz, an dessen Zustandekommen man sich aufgrund einer kleinen Amnesie nicht mehr erinnern kann, und das Aufwachen in einem Rettungswagen der Feuerwehr, die mich in die Unfallstation eines Krankenhauses brachte. Starke Schmerzen, entsprechende Sedierung und die vor dem Wegdämmern noch registrierte Mitteilung, dass es sich um einen Oberschenkelhalsbruch handele und ich am nächsten Morgen operiert werde. Nur die stark blutende Kopfwunde werde man jetzt sofort nähen.

Dann irgendwie, irgendwo durch die Nacht gedämmert, schemenhaft den Besuch der Freundin registriert, am Morgen dann die OP besprochen, zu der auch die Einsetzung einer Hüftprothese gehörte. Nach der OP im Aufwachraum laut mehreren Zeugenaussagen ziemlich wirres Zeug erzählt und schließlich in ein Dreibettzimmer in der Unfallchirurgie des Rudolf-Virchow-Klinikums, einem Standort der berühmten Berliner Charité, verbracht und dort weiter untersucht und versorgt.