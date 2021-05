Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

„Das ist wieder mal typisch für ihn. Jetzt ist Erich mal wieder richtig durchgeknallt“, soll der linke Verleger Klaus Wagenbach gesagt haben, als bekannt wurde, dass sich sein Autor Erich Fried für Michael Kühnen einsetze, jenen Jung-Neonazi, der Mitte der 80er Jahre wegen NS-Propaganda und der Verherrlichung Adolf Hitlers in Frankfurt vor Gericht stand. Geschähe die Episode heute – der Rauswurf von Erich Fried wäre, angetrieben von Twitter-Salven, wohl eine Sache von Minuten. Doch Wagenbach dachte gar nicht daran.

Nachzulesen ist die Episode in einem jetzt erschienenen Buch, das eine Leerstelle in der Biographie des vor 100 Jahren in Wien geborenen Lyrikers Erich Fried füllt: „Der Dichter und der Neonazi – Erich Fried und Michael Kühnen“ lautet der Titel, geschrieben hat es der Publizist Thomas Wagner. In unserer von Fragen wie „Darf man mit solchen Leuten überhaupt reden?“ getriebenen Zeit bietet die Lektüre dieses Buches wichtige Momente der Erkenntnis.

Leerstelle in Frieds bisherigen Biografien

Wagner beschreibt die mehrere Jahre andauernde Brieffreundschaft zweier Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Hier der österreichische Jude Fried, 1921 geboren, selbst dem Holocaust entkommen, aber der Vater von der Gestapo totgeschlagen. Ein Linker, ein Antifaschist, über Jahrzehnte, im poetischen Schaffen wie in der politischen Arbeit.

Dort Michael Kühnen, 1955 bei Bonn geboren, Holocaust-Leugner und manisch in seiner Hitler-Verehrung: Die Idee des Nationalsozialismus, so seine Überzeugung, wurde nach der Ermordung des SA-Führers Röhm nur durch die SS verhunzt. Also müsste man es nur noch einmal probieren – darauf arbeitete er in den 70er und 80er Jahren hin. Kurzum: Kühnen war ein überzeugter Neonazi, gegen den ein Björn Höcke wie ein Chorknabe erscheint.