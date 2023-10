Wenn man sich indes in anderen Kreisen umhört, so ist X mittlerweile ein Bollwerk gegen Zensur und Elitenkontrolle. Quasi die letzte Hochburg des Liberalismus. Dabei geriet erst jüngst Musk selbst erneut in die Kritik. Er habe, so der Vorwurf, Hamas-Propaganda nicht schnell genug gelöscht. Hinzu komme eine Reihe von technischen und strukturellen Problemen, die mit Meinungsfreiheit nicht allzu viel zu tun hätten. Eher weckten sie Zweifel an der grundlegenden Kompetenz des Unternehmers.