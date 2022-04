So erreichen Sie Matthias Heitmann:

Was kostet die Meinungsfreiheit? Diese bislang eher philosophische Frage kann seit Montag wohl relativ konkret beantwortet werden. Nämlich: 54,20 Dollar je Twitter-Aktie, insgesamt rund 44 Milliarden Dollar. So viel scheint Elon Musk die Übernahme des Microblogging-Dienstes Twitter wert zu sein. Seinen Erwerb kommentierte der reichste Mann der Welt in seinem eigenen Account auf eben diesem Dienst mit den Worten: „Die freie Meinungsäußerung ist das Fundament einer funktionierenden Demokratie, und Twitter ist der digitale Marktplatz, auf dem die für die Zukunft der Menschheit wichtigen Themen diskutiert werden.“

Nun, wenn man sich ansieht, dass eine bundesrepublikanisch durchschlagende Zeitenwende mehr als doppelt so viel kostet wie die Meinungsfreiheit, nämlich 100 Milliarden Euro, dann muss man feststellen: Elon Musk hat ein richtiges Schnäppchen gemacht. Man fragt sich, warum die anderen Streiter für die Meinungsfreiheit in aller Welt nicht schon vor ihm auf die Idee gekommen sind, sich auch so einen Kanal zu kaufen.