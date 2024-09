Was ist da eigentlich im Osten passiert?

Aber was ist eigentlich passiert? Rund ein Viertel der Wahlberechtigten (nicht der Wähler) hat in Thüringen und Sachsen eine Partei gewählt, die zumindest in relevanten Teilen offen rassistische und völkisch-nationalistische Positionen und ein autoritäres Staatsverständnis vertritt. Ein Teil dieser Wähler tat dies aus voller Überzeugung, der andere Teil aus Ablehnung und Wut gegenüber einem links-liberal-grün dominierten Parteienkartell, zu dem in deren Wahrnehmung seit der Ära Merkel auch die CDU gehört. Besonders im ländlichen Raum fühlen sich viele Menschen ignoriert und abgehängt, wobei „große Themen“ wie Aufrüstung, der Krieg in der Ukraine und natürlich die unregulierte Migration für reichlich zusätzlichen Zündstoff sorgen. Wovon auch das erst vor wenigen Monaten gegründete „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) profitieren konnte.