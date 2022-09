Ein bisschen provozieren im Land von Helmut Kohl

Entsprechend klangen die Ärzte auch nie nach Punk. Zumindest machten 1983 die ersten Takte ihrer ersten EP – sie gehörten zum Song „Teenagerliebe“ – nicht wirklich den Eindruck, hier das Vinyl einer harten Punk-Band in den Händen zu halten. Und auch die drei anderen Songs klangen nicht nach The Clash oder den Ramones. Äußerlich gaben sich Farin Urlaub, Bela B. und Sahni zwar alle Mühe, so auszusehen, wie man sich in braven Reihenhäusern einen Punker vorstellt, doch das Adrette, Kommode und Schwiegersohntaugliche dröhnte den „Ärzten“ schon immer aus jeder Naht ihrer schwarzen Klamotten. Da konnten sie sich noch so sehr mit dicken Totenkopfringen und Ketten behängen. Und als Hans Runge („Sahni“) 1985 die Band verließ, um sich intensiver seinem Wirtschaftsstudium widmen zu können, war das keine große Überraschung. Die Ärzte, das war im Grunde wohlfrisierte Bürger-Punk aus Spandau. Darauf gründet ihr Erfolg.