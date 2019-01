Spannend sind die inneren Verschiebungen: Verlierer sind vor allem die Publizisten, die weniger stark in der intellektuellen Elite vertreten sind und insgesamt schwächere Platzierungen erreichen. Hier schlägt sich die Krise der Medien und des Journalismus nieder. Auch die Schriftsteller sind schwächer als sonst repräsentiert. Literatur und Publizistik waren bislang tonangebend in der geistigen Landschaft Deutschlands. Sie werden es wohl auch weiterhin bleiben, dramatisch sind die Rückgänge nicht, aber ihre Dominanz schwindet. Konkurrenz ist ihnen in Bereichen erwachsen, wo man es nicht vermutet hätte: bei Naturwissenschaftlern, Medizinern und Ökonomen.