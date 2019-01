So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Die Cicero-Rangliste der 500 wichtigsten Intellektuellen des deutschsprachigen Raums hat einen neuen Spitzenreiter. Der Philosoph Peter Sloterdijk steht nun auf Platz 1, gefolgt von dem Philosophen Jürgen Habermas, dem Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger und dem Schriftsteller Martin Walser. Auf Rang 5 folgt der Schriftsteller Peter Handke. Höchster Neueinsteiger ist der Ökonom Klaus Schwab auf Platz 30. Die wichtigsten weiblichen Intellektuellen sind Elfriede Jelinek, Alice Schwarzer und Juli Zeh auf den Plätzen 7, 9 und 11. Die komplette Liste der 500 wichtigsten deutschsprachigen Intellektuellen veröffentlicht Cicero in seiner Februar-Ausgabe.

Die Rangliste wurde im Auftrag von Cicero von dem Kommunikationsberater und Publizisten Max A. Höfer erstellt. Für ihn zeigt die aktuelle Liste, wie stark Deutschland im Umbruch sei, mit 125 Neueinsteigern verbuche diese so viele wie noch nie. „Die Denker lösen die Dichter ab“, so Höfer. Verlierer seien vor allem Journalisten und Schriftsteller, sie seien weniger stark in der intellektuellen Elite vertreten. Dagegen konnten Naturwissenschaftler, Mediziner und Ökonomen ihre Anzahl im Ranking um gut ein Drittel erhöhen.

Die Auf- und Absteiger

Im Vergleich zur letzten Erhebung 2016 haben sich der Philosoph Rolf Dobelli, der Philosoph Markus Gabriel und der Ökonom Max Otte am deutlichsten verbessert. Sie sind die „Aufsteiger 2019“. Am stärksten abgerutscht sind der Regisseur Hans Neuenfels, die Schriftstellerin Brigitte Kronauer und der Ökonom Gert G. Wagner.

Die Cicero-Rangliste entsteht nach einem aufwendigen Verfahren, das die Relevanz der Intellektuellen in den jeweils zehn zurückliegenden Jahren misst. Sie basiert erstens auf der Präsenz in den 160 wichtigsten deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften. Zweitens werden Zitationen im Internet ermittelt, drittens Treffer in der wissenschaftlichen Literaturrecherche Google Scholar gezählt. Viertens reflektieren Querverweise im biografischen Archiv Munzinger die Bedeutung der Intellektuellen im Networking. Politiker wurden nicht berücksichtigt.