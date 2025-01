Es ist März 2023: Gleich viermal wird die Erich-Maria-Remarque-Verfilmung „Im Westen nichts Neues“ vom deutschen Regisseur Edward Berger in Los Angeles mit einem Oscar ausgezeichnet – mehr als jeder andere deutsche Film zuvor in der Geschichte. Unter den jubelnden Gästen im Dolby ­Theatre: die damals seit einem guten Jahr amtierende deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Es ist einer ihrer allerersten Auftritte – nach einem langen Jahr des Schweigens. Aus dem Ministerium konnte man damals hören, dass sich die Ministerin erst habe einarbeiten müssen. Nun also war sie eingearbeitet genug, um über neun Stunden an die Westküste der USA zu fliegen und dort im Glanz des deutschen Filmerfolgs auch ein Stück sich selbst zu feiern.

Viel ist im Nachgang dieser Veranstaltung über die skandalöse Tatsache geschrieben worden, dass sich Roth ihren Flug und ihren Aufenthalt von Netflix hatte sponsern lassen. Nach kritischen Presseberichten zahlte sie das Geld schließlich wieder zurück. Nicht weniger peinlich war indes damals die Tatsache, dass die deutsche Filmförderung mit diesem Film nichts, aber auch so gar nichts zu tun hatte. Es war eine reine Netflix-Produktion, die aus Kostengründen in Tschechien gedreht worden war. Deutsch waren Regisseur, Schauspieler und die Buchvorlage. Das war’s!