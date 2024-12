Sie prägen unsere Landschaft so selbstverständlich mit wie Berge, Flüsse und Wälder: Kirchen. Jedes Dorf hat eine, oft sogar zwei. Und in den Städten finden sich so viele prächtige Kathedralen, dass längst nicht alle als Touristenattraktion ausgezeichnet werden können. Ja, das Christentum baute gerne, und es baute über Jahrhunderte. Allerdings gehört das der Vergangenheit an. Zum ersten Mal in der Geschichte stehen Angebot und Nachfrage in einem Missverhältnis. Es gibt zu viele Kirchen für zu wenige Kirchenbesucher. Was also tun?

Diese Frage drängt sich zunehmend stärker auf, da nichts dafür spricht, dass sich die bestehenden Kirchen noch einmal mit Gläubigen füllen werden. Innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahrhundert fiel die Zahl der Kirchenmitglieder in der Bevölkerung von 94 Prozent im Jahr 1960 auf mittlerweile unter 50 Prozent, während die Zahl der Taufen um 70 Prozent eingebrochen ist. Wäre das Christentum eine Firma, das Geschäftsmodell stünde auf dem Spiel.

Dabei lassen Studien vermuten, dass wir gerade erst am Anfang eines Zeitalters stehen, in dem immer mehr Gotteshäuser ihre Funktion einbüßen oder abgerissen werden müssen. So wird für Nordrhein-Westfalen vermutet, dass in den nächsten Jahrzehnten die Hälfte aller Kirchen schließen muss. Was allein in diesem Bundesland 3000 wären. Das Gotteshaussterben hat also gerade erst begonnen – und das in einem Land, das über schätzungsweise 44.000 Kirchen verfügt.

Eine Entwicklung, die abzusehen war

Diese Entwicklung hat sich angekündigt. So schrieb der Berliner Tagesspiegel schon am 17. Mai 2004: „Das Erzbistum muss weitere Kirchen verkaufen. Zu dem bereits veräußerten Gotteshaus St. Capistran in Tempelhof und den zum Verkauf stehenden Kirchengebäuden von St. Afra (Wedding), St. Clemens (Kreuzberg), Regina Mundi (Reinickendorf), Schutzengel (Britz) will sich die katholische Kirche auch von St. Anna (Neukölln), Mariä Himmelfahrt (Charlottenburg) und St. Judas Thaddäus (Hohen Neuendorf) trennen.“

Seit damals hat sich an der angespannten Situation nichts geändert. Im Gegenteil wuchs die Zahl der Kirchen weiter an, die das Erzbistum Berlin nicht mehr finanzieren kann oder will. In manchen Fällen konnten Gotteshäuser an andere christliche Gemeinschaften abgegeben werden, so etwa an die syrisch-orthodoxe Kirche. In anderen wurden aus Kirchen soziale Einrichtungen, Kitas oder auch Ateliers, und wenn sich trotz allen Bemühens keine Weiternutzung anbot, folgte der Abriss.

Mit Blick auf die Suche nach Lösungen betont das Erzbistum, dass jede Profanierung und mögliche Weiternutzung ein komplexer Einzelfall ist: „Es wird mit allen Beteiligten besprochen, welche Möglichkeiten bestehen. Vielleicht eine gemeinsame Nutzung, die Übergabe an eine andere christliche Gemeinde, eine vorläufige Schließung, ein Verkauf oder auch eine generelle Umnutzung. All das ist abhängig vom baulichen Zustand, denkmalrechtlichen Aspekten, finanziellen Möglichkeiten und der tatsächlichen Nutzung der Immobilie.“ Ein Abriss sei stets die letzte Option, die niemanden zufriedenstellen würde.

Der Fall „St. Albertus Magnus“

Aktuell beschäftigt sich das Erzbistum Berlin unter anderem mit der profanierten Zukunft der ehemaligen Kirche St. Albertus Magnus. Ganz in der Nähe des Kurfürstendamms in guter Lage gebaut, wurde sie seit 2021 nur noch eingeschränkt genutzt und schloss Ende 2023 endgültig. Pfarrer Frank Scheele, zu dessen Gemeinde sie gehörte, nannte die zu hohen Kosten einer notwendigen Sanierung als Grund für den Entschluss. Daneben erwähnt er aber auch einen anderen Aspekt: fehlendes Personal. Der Kirche gehen nämlich nicht nur die Mitglieder aus, sondern längst auch die Geistlichen. Zwar steht noch nicht fest, wie diese ehemalige Kirche weitergenutzt wird, doch zeigt dieser Fall trotzdem, wie die katholische Kirche sich in Sachen Profanierung für die Zukunft rüsten will.

Mittlerweile geht das Erzbistum dieses Thema mit professioneller Hilfe an und arbeitet mit einem Immobiliendienstleister zusammen, der die Pfarreien bei der Überprüfung ihrer Gebäude und Liegenschaften unterstützt. So kühl kann dann das angekündigte Ende von Kirchen und Kirchengemeinden klingen: „Im Zeitraum 2024 bis 2030 sollen die gefundenen Lösungen so weit wie möglich umgesetzt, im Übrigen aber zumindest begonnen worden sein. Der Prozess und die Leistungsangebote werden innerhalb dieses Zeitraums evaluiert.“

Während die Zukunft der Kirche St. Albertus Magnus noch unklar ist, zeigt ein Blick auf andere ehemalige Gotteshäuser, wie viele Möglichkeiten der weiterführenden Nutzung es gibt. So hört man in der früheren evangelischen Eliaskirche im Stadtteil Prenzlauer Berg heute keine Chöre mehr, dafür aber Kinderlachen. Im Jahr 2003 nämlich eröffnete dort das MachMit! Museum für Kinder.

Das Gebäude selbst ist eine der berühmten „Reihenhauskirchen“, von denen es in Berlin viele gibt. Kirchen also, die in eine Häuserreihe integriert und damit im wahrsten Sinne Teil der Nachbarschaft sind. Dem Besucher des heutigen Museums werden als Erstes die zwei gewaltigen Quader auffallen, die den Innenbereich prägen. Sie stehen in einem scharfen Kontrast zur Höhe und Weite, die einen Kirchenbau typischerweise auszeichnen. Bei den Quadern handelt es sich um ein hinzugefügtes Stockwerk, auf dem die Kinder an Workshops teilnehmen oder einfach herumtoben können.

Die Gründe, warum dieses Gebäude von einer Kirche zu einem Museum wurde, ähneln denen der meisten anderen profanierten Gotteshäuser. Die Gemeinde schrumpfte, und die hohen Kosten rechtfertigten die weitere Unterhaltung des Gebäudes nicht mehr, weswegen sich die Gemeinde heute um ein anderes Gotteshaus versammelt.

So ganz aber hat die Kirche sich von dem alten Gebäude nicht getrennt, da die Eliaskirche zunächst nur für 75 Jahre verpachtet wurde. Besondere Auflagen, um etwa die religiöse Würde des Ortes zu wahren, gab es nicht. Auch keine „besondere Hervorhebung des christlichen Erbes in der Kirche“, betont die Museumsleiterin Uta Rinklebe. „Wir achten aber natürlich darauf, zum Beispiel die vorhandenen Wandmalereien nicht zu verdecken, und erläutern interessierten Besuchern auch gerne ihre Bedeutung.“

Überhaupt, Besucher: „Es kommen schon immer noch manchmal Gäste, die dieses Museum noch als ihre Kirche kannten, in der sie einst getauft oder verheiratet wurden“, erklärt Rinklebe, „zumeist freuen sie sich, dass das Gebäude erhalten bleibt und nicht etwa abgerissen wurde. Ich habe in all den Jahren nur einmal einen Gast erlebt, den diese Verwandlung der Kirche empört hat.“

Vom Gotteshaus zur Ladenfläche

Umfragen zeigen dass, 95 Prozent der Deutschen eine Weiternutzung für kulturelle Zwecke wie Konzerte oder Lesungen gutheißen, ähnlich hohe Zustimmungsraten gibt es für Ausstellungen oder Bibliotheken. Auch die Umwandlung von Kirchen zu Seniorenheimen und Kitas wird von einer klaren Mehrheit unterstützt. Weniger als die Hälfte hingegen hält es für angemessen, wenn aus ihnen ein Café oder ein Restaurant wird oder ein Glaubensort für andere Religionen. Noch schlechter schneidet eine Weiternutzung als Sportfläche ab, und ganz am Ende der Liste folgen Geschäfte.

Einer, der sich mit der Umwandlung von Kirchen beschäftigt, ist Thomas Pink vom Architekturbüro Zweipink in Düsseldorf. Er und sein Team haben schon mehrere Projekte umgesetzt, bei denen es um die Umwandlung früherer Gotteshäuser ging. Zu den Herausforderungen gehört dabei, dass Veränderungen an früheren Kirchen durch den Denkmalschutz stark eingeschränkt sind. Vier von fünf Kirchen in Deutschland sind auf diese Weise für architektonische Eingriffe ganz oder teilweise tabu.

Daneben gibt es auch die emotionale Ebene, betont Pink: „Kirchen haben eine große Bedeutung für ihre Umgebung, die sie oft schon seit langer Zeit prägen. Das Stadtbild hat sich um sie herum und auf sie zugeschnitten entwickelt.“ Als Architekt hat er außerdem noch mit einer anderen Herausforderung zu tun: So fehlen gerade bei älteren Bauwerken oft sämtliche Unterlagen zur Statik. In Bezug auf Kirchen ist überdies das Thema Wärmedämmung von Bedeutung. So beeindruckend hohe Decken und riesige bemalte Fensterscheiben auch sind, energieeffizient sind sie in keinem Fall.

Pink hat unter anderem die Umwandlung der Johanniskirche in Leverkusen zu einem Kindergarten durchgeführt. Dabei wurden alle nötigen Veränderungen auf eine Weise vorgenommen, die es zugleich ermöglichen würde, das Gebäude in Zukunft auch wieder als Kirche nutzen zu können.

Tatsächlich nimmt die Zahl an Gotteshäusern zu, die ungewöhnlichen neuen Aufgaben zugeführt werden. So wurden sie beispielsweise in Studentenwohnheime umgebaut (Gerhard-Uhlhorn-Kirche Hannover), zu Restaurants (Martini-Kirche in Bielefeld), zu Agenturen (Stephanuskirche Hamburg), zu Büros und Veranstaltungsräumen (Kirche Heilige Familie Köln), Fahrradläden (St. Rochus in Jülich) oder auch zu Stadtteilzentren und Pflegeheimen (Herz-Jesu-Kirche in Bremen). Ausgeschlossen werden von Kirchenvertretern eigentlich nur Casinos und Bordelle, sonst wird über fast jeden Verwendungszweck mit Interessenten gesprochen.

Kirchen als Gemeingut

Die Zukunft der Gotteshäuser beschäftigt aber längst nicht mehr nur die Kirche selbst. So sorgt gerade das Manifest „Kirchen sind Gemeingut“ für Aufsehen, das den Erhalt der Gebäude fordert und sie als Teil des historischen Erbes unter „Kulturschutz“ stellen will. In der Liste der Erstunterzeichner finden sich Vertreter aus der Kunst- und Kulturwelt sowie der Architektur. Sie fordern eine Bundesstiftung, die sich um jene Kirchen kümmert, die von Katholiken und Protestanten nicht mehr betrieben werden können. Als Vorbild dient die „Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur“, wobei ein entscheidender Satz des Manifests lautet: „Kirchenbauten und ihre Ausstattungen gehören nicht allein den kirchlichen Institutionen und Gemeinden. Als ererbte Räume sind sie Gemeingüter, sie gehören allen.“

Genau da beginnt das Problem mit diesem Manifest. Zumindest aus der Sicht der beiden Volkskirchen. Beide unterstützen es zwar grundsätzlich, aber sie möchten ungern ihre Gebäude zum Gemeingut erklärt sehen. Entsprechend bremsen sie die Erwartungen. Aufseiten der Protestanten etwa wird daran erinnert, dass die vertragliche Situation rund um die Gotteshäuser unübersichtlich sei, da die Gebäude für gewöhnlich den Gemeinden gehörten. Man könnte solche Immobilien daher nicht einfach an eine Stiftung übertragen, selbst wenn das im Interesse der Kirche wäre. Matthias Kopp von der katholischen Kirche definiert die Gruppe der Kirchenbesitzer daher einfach um: „Kirchenbauten gehören all jenen, die getauft und gefirmt sind und die aktiv und aktuell am liturgischen, karitativen und pastoralen Leben der Kirche teilnehmen.“

Von Kirchenseite aus wird außerdem darauf verwiesen, dass es schon Stiftungen gebe, die sich diesem Thema verschrieben hätten. So etwa die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland, deren Geschäftsführerin Catharina Hasenclever anmerkt, dass wir in Deutschland erst am Anfang einer gewaltigen Profanierungswelle stünden: „Die Kirchengemeinden müssen kreativ mit ihren Gebäuden umgehen“, mahnt sie. Wie das konkret aussehen kann, weiß sie auch: „In meiner Heimatstadt Hannover wurde die ehemalige Gerhard-Uhlhorn-Kirche behutsam in ein Studentenwohnheim umgebaut. Dabei sind 27 möblierte Einzel- und Doppelzimmer auf zwei Etagen entstanden, dazu vier Sozialwohnungen im Souterrain.“

Es geht aber auch um den Weiterbetrieb von Kirchen als Kirchen, in denen „die wunderbare Botschaft des Evangeliums verkündet wird, Gottesdienste gefeiert, Kinder getauft und Verstorbene betrauert werden“. Da eine ausschließliche Nutzung als Ort des Gebets in vielen Fällen nicht mehr realistisch ist, setzt sich Hasenclever für eine Nutzungserweiterung ein, bei der ein Teil des Gebäudes als Bibliothek oder Sozialstation genutzt wird, während ein anderer als Kirche mit Gottesdiensten bestehen bleibt.

Wie es letztlich aber wirklich mit den Kirchen weitergehen wird, kann niemand wissen. Zwar versucht eine wachsende Zahl an Initiativen, die Gotteshäuser wetterfest für eine spirituell kargere Zukunft zu machen. Es ist aber schwer vorstellbar, dass das in der Breite gelingen wird. Zu groß ist der Aderlass, der auf die beiden Volkskirchen zukommen wird. Ein Positionspapier rechnet bis zum Jahr 2060 mit 40.000 aufgegebenen Gebäuden.

Wie lange also wird der Gemeinderat eines Dorfes noch bereit sein, eine nicht mehr genutzte Kirche zu finanzieren? Wie viele Stadtkirchen kann ein örtlicher Geschichtsverein finanzieren, wenn diese Gebäude nur noch als Denkmäler einer vergangenen Epoche dienen? Werden Gemeindemitglieder bereit sein, in die eigene Tasche zu greifen, um für den Erhalt von Kirchen in ihrer Region zu spenden?

Die Zukunft ist nicht festgelegt, aber von heute aus gesehen kann der Ratschlag nur lauten: Reisen Sie durch das Land und erfreuen Sie sich an den vielen Kirchtürmen und den dazugehörigen Bauwerken! Es wäre überraschend, wenn es sie in 50 Jahren noch in dieser Zahl geben wird.

