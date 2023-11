Die oberste Protestantin in Deutschland ist zurückgetreten. Das ist ein kluger Schritt, keineswegs ein zwangsläufiger Schritt. Die Vorwürfe gegen die westfälische Präses waren mitnichten so gravierend, als dass ein Rückzug von allen Ämtern unausweichlich erschienen wäre. Die EKD-Ratsvorsitzende hat sich in verblüffender Weise an ihrer Vorgängerin im Amt ein Beispiel genommen. Ähnlich wie Margot Käßmann 2010 gab Annette Kurschus schnell und entschlossen ihre Ämter auf, bevor ein zähes und langes mediales Ringen um Schuld, Wahrheit und Verantwortung losgebrochen wäre, das Person und Kirche gleichermaßen Schaden zugefügt hätte. Rücktritte können einem zur Ehre gereichen. Zur bekanntesten Theologin Deutschlands wurde Käßmann erst ohne Ämter.

„Inzwischen hat die Frage nach meiner Glaubwürdigkeit eine derartige Eigendynamik entfaltet, dass eine absurde und schädliche Verschiebung eingetreten ist“, schreibt Kurschus in ihrer persönlichen Erklärung. Kurschus hat erkannt, dass bei diesem sensiblen Thema Aufklärung nicht aus der Position der Angeklagten gelingen kann, selbst wenn die Anklage sich als unbegründet herausstellen sollte. Der katholische Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat das offenbar bis heute noch nicht wirklich verstanden. Der Schutz der kirchlichen Institution war falsch und verheerend, als es um die Vertuschung von Missbrauchsfällen ging. Der Schutz der Institution und ihrer Ämter ist richtig, wenn es um Leitungspersonen und Bischöfe und ihre Verantwortung geht. Da ist ein Rücktritt mehr immer besser als einer zu wenig.