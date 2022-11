Zunächst bin ich dankbar, in einem Land zu leben, in dem Menschen anders als in China oder im Iran oder anderswo auf der Welt frei demonstrieren und für ihre Überzeugungen einstehen können. Ich verstehe auch die Anliegen: Wir müssen angesichts des Klimawandels dringend, schneller und intensiver handeln. Zum anderen aber muss ich sagen, dass Gewalt gegen Sachen und auch Selbstverletzungen für mich schon immer eine höchst problematische Form des Protests waren. Sie kann ich nicht akzeptieren.