Was ist die Gemeinsamkeit von Patricia Schlesinger und Kardinal Reiner Woelki? Beide werden von der Kanzlei des bekannten Medienanwalts Ralf Höcker vertreten. Sie von Höcker selbst, er von Höckers Partner Carsten Brennecke. Die Kanzlei wirbt damit, einen vor „mieser Presse“ zu bewahren. Und was unterscheidet beide voneinander? Die ehemalige RBB-Intendantin ist nicht mehr im Amt, der Kölner Erzbischof aber immer noch. Die Krise um Woelki dauert seit über zwei Jahren an. Es ging um Missbrauch, Vertuschung und den Umgang mit Betroffenen, um teures Krisenmanagement, frustrierte Führungskräfte und protestierende Mitarbeiter. Zuletzt hatten vor allem gerichtliche Auseinandersetzungen Schlagzeilen gemacht. Doch ohne Medienrecherchen wären viele Missstände nicht ans Licht gekommen.

Der Kölner Stadt-Anzeiger hatte von millionenteurer Medienberatung berichtet, die mitunter merkwürdige Strategien zur Rettung Woelkis entworfen hätten. Nun hat das Erzbistum Köln den prominenten Kirchenrechtler Thomas Schüller sowie erneut die Bild-Zeitung verklagt. Beide sollen künftig nicht mehr behaupten dürfen, Woelki habe in einem Missbrauchsfall „wissentlich und absichtlich“ eine Pflichtverletzung begangen. Doch was ändert das?