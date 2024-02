Wenn man einen Spaziergang durch Paris macht, kommt man in jeder zweiten oder dritten Straße an einem Tabac vorbei – einem jener Lädchen, die fester Bestandteil der städtischen Romantik unseres Nachbarlands sind – ähnlich wie in Italien der Tabacchi – und bei deren Anblick man in Betrachtungen über die Vergänglichkeit alles Irdischen verfällt.

Tritt man ein, sieht man als Erstes eine große Auswahl an Postkarten. Die Motive haben sich seit Jahrzehnten nicht verändert, sind allenfalls ein wenig greller und „witziger“ aufgemacht, um dem Zeitgeist das Seine zu geben. Es hilft ihnen aber nichts: Sie müssen weichen, das Handyfoto verdrängt sie, denn es lässt sich leichter in alle Welt verschicken. Zudem hat es den Vorteil, dass auf ihm nicht nur die Sehenswürdigkeit selbst zu sehen ist, sondern auch etwas noch Wichtigeres: das Gesicht des Absenders im Vordergrund. Wenn nicht bald eine Haptik-­Nostalgie, eine verquere Liebe zum Unpraktischen ausbricht, wie sie etwa den Vinylplatten zuteilwird, ist es um die Karten geschehen.